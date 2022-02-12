Политика Зеленский прокомментировал санкции против телеканала НАШ

2022-02-12 12:00

 

Глава государства с помощью игры слов указал, что под санкции СНБО украинские телеканалы не попали.

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 11 февраля, заявил, что вследствие решения СНБО о санкциях ни один украинский телеканал не пострадал. Соответствующее сообщение обнародовано в Telegram-канале главы государства.

Так, подводя итоги визита в Харьков, президент указал, что день был завершен выездным заседанием Совета национальной безопасности и обороны.

"На нем утвердили Стратегию морской безопасности Украины, рассмотрели вопросы обеспечения национальной безопасности от внутренних и внешних угроз и приняли решение о применении санкций к ряду компаний и телеканалов", - говорится в сообщении.

В постскриптуме же Зеленский подчеркнул, что "ни один действительно наш, украинский телеканал не пострадал".

Напомним, накануне СНБО ввел санкции против телеканала НАШ, компаний Наша Прага, НАШ 24, НАШ 365 и Proteas House, которая является их владельцем. Срок действия ограничений - пять лет.

Владимир Зеленский запустил решение Совета по упомянутому телеканалу и другим указом ввел санкции против российского ООО Витрина ТВ за трансляцию телеканалов РФ.

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