Путин готов вторгнуться в Украину в ближайшие дни – Байден

Президент США Джо Байден на видеоконференции с главами Канады, стран Евросоюза и НАТО, которая прошла 11 февраля, заявил, что президент РФ Владимир Путин решил вторгнуться в Украину и это случится в ближайшие дни.
Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.
Обращение Байдена к союзникам прозвучало после совещания в оперативном штабе в Белом доме, на котором были обсуждены последние разведданные о наращивании вооруженных сил РФ и об агрессивных планах Путина.
Европейский дипломат заявил изданию, что после этого США запросили экстренный звонок союзникам по НАТО и главам Евросоюза, чтобы поделиться новой развединформацией.
По словам Байдена, США полагают, что Путин решил вторгнуться в Украину и вторжение, по дипломатическим источникам, может случиться в ближайшие дни.
После видеоконференции западных лидеров советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев, находящихся в Украине, покинуть страну в течение 48 часов.
Отметим, в официальных заявлениях участников видеоконференции о словах Байдена по поводу скорого вторжения России в Украину ничего не говорилось.
Ранее сообщалось, что дальнейшее наращивание числа военной техники и личного состава российской армии у границ с Украиной свидетельствует о том, что вероятность вторжения Российской Федерации до сих пор остается чрезвычайно высокой. Данной информацией поделились в Соединенных Штатах Америки на очередном брифинге в Пентагоне.
А бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что Российская Федерация завершает подготовку ударной группировки для возможного вторжения в Украину.