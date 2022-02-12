Политика Путин готов вторгнуться в Украину в ближайшие дни – Байден

2022-02-12 15:00

 

Президент США Джо Байден на видеоконференции с главами Канады, стран Евросоюза и НАТО, которая прошла 11 февраля, заявил, что президент РФ Владимир Путин решил вторгнуться в Украину и это случится в ближайшие дни.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на свои источники.

Обращение Байдена к союзникам прозвучало после совещания в оперативном штабе в Белом доме, на котором были обсуждены последние разведданные о наращивании вооруженных сил РФ и об агрессивных планах Путина.

Европейский дипломат заявил изданию, что после этого США запросили экстренный звонок союзникам по НАТО и главам Евросоюза, чтобы поделиться новой развединформацией.

По словам Байдена, США полагают, что Путин решил вторгнуться в Украину и вторжение, по дипломатическим источникам, может случиться в ближайшие дни.

После видеоконференции западных лидеров советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан призвал американцев, находящихся в Украине, покинуть страну в течение 48 часов.

Отметим, в официальных заявлениях участников видеоконференции о словах Байдена по поводу скорого вторжения России в Украину ничего не говорилось.

Ранее сообщалось, что дальнейшее наращивание числа военной техники и личного состава российской армии у границ с Украиной свидетельствует о том, что вероятность вторжения Российской Федерации до сих пор остается чрезвычайно высокой. Данной информацией поделились в Соединенных Штатах Америки на очередном брифинге в Пентагоне.

А бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко выразил мнение, что Российская Федерация завершает подготовку ударной группировки для возможного вторжения в Украину.

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