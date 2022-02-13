Политика США отрицают присутствие своей подлодки в водах РФ

2022-02-13 12:30

 

Никаких военных операций в территориальных водах России не проводится, подчеркнул представитель армии США Кайл Рейнс.

Вашингтон отверг утверждения властей РФ об обнаруженной в российских территориальных водах атомной подводной лодке ВМС США.

"Российские утверждения о наших операциях в их территориальных водах не соответствуют действительности", – заявил в субботу, 12 февраля, представитель Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США Кайл Рейнс.

Он отказался от комментариев по поводу точного местонахождения американских подводных лодок, отметив, что все полеты, перемещения судов и любые операции проходят с соблюдением мер безопасности в международных территориальных водах.

Ранее в тот же день атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, контр-адмирал Давид Манеро, был вызван в Минобороны РФ, а представителю аппарата атташе была вручена нота в связи с инцидентом вокруг американской подводной лодки.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что подлодка типа Вирджиния была обнаружена 12 февраля в районе проведения учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ, в районе острова Уруп Большой Курильской гряды. Она игнорировала требования покинуть российские воды. После того, как фрегат Маршал Шапошников "применил спецсредства" подлодка с максимальной скоростью покинула российские воды, заявляли в Минобороны РФ.

Около 20 боевых кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота вышли на плановые военно-морские учения со стрельбами в полигонах боевой подготовки Японского и Охотского морей, сообщила 1 февраля пресс-служба флота. Основной задачей маневров являлась отработка действий ВМФ и Воздушно-космических сил, указывали в оборонном ведомстве.

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