Политика МИД Японии эвакуирует посольство и призвал граждан как можно скорее покинуть Украину

2022-02-14 09:40

В МИД Японии заявили о сокращении численности посольства в Украине, где остается лишь ограниченное количество сотрудников. Деятельность представительства сокращена, говорится в распространенном в понедельник, 14 февраля, сообщении ведомства.

Глава МИД Японии Есимаса Хаяси призвал соотечественников как можно скорее покинуть Украину.

"Нужно немедленно эвакуироваться наиболее безопасным способом", - заявил он журналистам.

На прошлой неделе МИД Японии уже призывал граждан страны немедленно покинуть территорию Украины. Это решение внешнеполитическое ведомство объяснило "продолжающимся ростом напряженности на украинско-российской границе".

В японском МИД подчеркнули, что дальнейшее развитие ситуации остается "непредсказуемым, несмотря на продолжающиеся дипломатические усилия", направленные на разрешение кризиса.

Также создан кризисный штаб, который будет заниматься сбором и анализом информации о ситуации вокруг Украины.

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