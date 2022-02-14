Политика В ОБСЕ подтвердили, что часть наблюдателей миссии уже покинули Украину

2022-02-14 11:42

Некоторые государства отозвали своих представителей из Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине.

"Отдельные государства-участники ОБСЕ недавно решили, что их гражданам, откомандированным на службу в СММ, следует покинуть Украину в следующие несколько дней", - говорится в заявлении миссии.

При этом не указано, о каких странах идет речь.

В то же время отмечается, что миссия продолжит выполнять утвержденный ОБСЕ мандат с наблюдателями, размещенными в десяти городах по всей Украине.

На фоне этого заявления МИД Швеции сообщил, что не будет отзывать своих наблюдателей ОБСЕ в Украине. Отметим, в СММ ОБСЕ на территории Украины участвуют 25 шведов.

"Министерство иностранных дел находится в постоянном контакте с органами, которые предоставляют персонал для международных операций в Украине, и было проинформировано, что персонал в основном намерен оставаться в Украине для выполнения своих задач. Их деятельность особенно важна в сложившейся ситуации как для содействия деэскалации, так и для объективной оценки международным сообществом развития событий", - говорится в комментарии ведомства.