Политика Семьи латвийских дипломатов покинули территорию Украины

2022-02-14 15:46

Семьи латвийских дипломатов покинули территорию Украины, остальных граждан призывают также уехать из страны.

"Члены семей сотрудников посольства Латвии в Украине (граждане Латвии) уехали из Украины. Учитывая, что некоторые авиакомпании прекращают полеты в Украину, повторно прошу не ехать в Украину и по возможности быстрее покинуть Украину", - сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

В то же время Ринкевичс заверил, что посольство Латвии в Киеве продолжает работу.

По данным МИД Латвии, в Украине сейчас с кратковременным визитом находятся около двух тысяч латвийцев, еще 900 сограждан постоянно проживают в нашей стране.