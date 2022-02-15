Экономика Цена газа в Европе преодолела психологическую отметку в 1000 долларов

2022-02-15 10:41

В Европе цена природного газа в ходе биржевых торгов преодолела психологический рубеж в 1000 долларов за 1 тыс. куб. метров на фоне роста напряженности вокруг Украины.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE, это максимальная цена на газ с конца января. Общий рост цены газа составляет около 13,7%.

"Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или €88 за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч)", – говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе цена на газ упала почти до 900 долларов за 1 тыс. куб. метров.