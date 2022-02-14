Политика Путин назвал "бесконечным и очень опасным" вступление Украины в НАТО

2022-02-14 17:20

 

Президент РФ Владимир Путин назвал "бесконечным и очень опасным" расширение НАТО на восток "за счет постсоветских республик, включая Украину". С таким заявлением он выступил во время обсуждения так называемых "гарантий безопасности" с российским главой МИД Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на трансляцию их переговоров.

"По организации вопросов, связанных с безопасностью в Европе и ответы на наши беспокойства, связанные с бесконечным, на наш взгляд, и очень опасным расширением НАТО на восток. Теперь уже и за счет бывших республик Советского союза, включая Украину", - сказал Путин.

Напомним, в Кремле также заявили, что официально зафиксированный отказ Украины от НАТО якобы стал бы "шагом к стабилизации обстановки" и помог бы переговорам по "гарантиям".

Добавим, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ от НАТО, чтобы не было войны с РФ. Это он заявил в эфире ВВС Radio 5.

После чего в Министерстве иностранных дел заявили, что эти слова вырванные из контекста, добавив, что лучшей гарантией безопасности для Украины был бы немедленный прием в НАТО.

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