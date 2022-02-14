Политика "Ни 16-го, ни 17-го": в СНБО высказались об угрозе российского вторжения

2022-02-14 21:20

 

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинская разведка не видит предпосылок для вторжения Российской Федерации в ближайшие дни.

Об этом глава СНБО заявил, выступая перед журналистами.

"Мы на сегодняшний день не усматриваем, что широкомасштабное наступление Российской Федерации может происходить 16 или 17 числа. Мы этого не усматриваем, мы этого не видим", заявил глава СНБО.

По его словам ситуация на границах страны остается под контролем, и власти полностью осознают всю опасность происходящего.

Данилов отметил, что украинская сторона не понимает только одного - "как в 21-м веке другое государство может грозить убийствами".

"Скажите пожалуйста, что это такое, как это называется? Геноцид? Терроризм?", - обратился к мировому сообществу секретарь СНБО.

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