Политика Япония и Канада срочно эвакуируют своих граждан из Украины - причина

2022-02-14 20:20

МИД Японии призвало около 150 находящихся в Украине граждан немедленно покинуть ее. Заявлялось об угрозе безопасности до самого высокого 4-го уровня.

В связи с этим, Япония эвакуирует всех сотрудников своего посольства в Украину. В то же время сообщается, что несколько сотрудников все же останутся - после эвакуации посольство в Киеве будет выполнять только ограниченные функции.

Как сообщает NHK со ссылкой на МИД Японии, количество послов, которые останутся в Украине, сократят до менее 10.

Такде перемещает из Украины своих военных инструкторов в другие страны Европы и Канада, сообщили в МИД Канады.

В то же время подчеркивается, что временное перемещение персонала JTF-U не означает окончания миссии. CBC News сообщает, что контингент из примерно 260 канадских военных прибыл в Польшу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джозефа Байдена посетить Украину в ближайшие дни. Зеленский в своем обращении подчеркнул, что убежден, что приезд Байдена в Киев в ближайшие дни, будет решающим для стабилизации ситуации, а также будет способствовать деэскалации.

Также сообщалось, что срочно покинуть страну решили украинские олигархи и бизнесмены. Для этого они использовали чартерные рейсы. Такого количества чартеров не было за 6 лет наблюдений.