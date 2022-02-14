Политика Путин одобрил проект МИД РФ по "гарантиям безопасности"

2022-02-14 21:00

 

Россия готовит ответ США и НАТО на их ответ по предложенным Россией "гарантиям безопасности".

Президент РФ Владимир Путин концептуально одобрил проект ответа РФ по "гарантиям безопасности". Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в понедельник, 14 февраля.

Проект Путину представил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент концептуально проект, который был представлен Лавровым, одобрил. Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам", - сказал Песков.

Напомним, что ранее США ответили РФ по "гарантиям безопасности". Американский посол прибыл в МИД РФ, чтобы передать Москве письменные ответы на российские предложения по "гарантиям безопасности".

Ранее США озвучили темы-табу в переговорах с Россией. США не намерены обсуждать с Россией вопросы о членстве стран в НАТО, о выводе вооружений из Европы и возвращение "часов" к 1997 году.

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