Политика видео Угроза нападения РФ. Зеленский обратился к украинцам: главные заявления

2022-02-14 21:40

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам по поводу угрозы со стороны Российской Федерации. Глава государства уверяет, что ситуация под контролем, а власть готова к любому развитию ситуации.

Что сказал Зеленский в своем обращении к украинцам: