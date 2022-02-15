Политика Канада впервые предоставит Украине летальное вооружение

2022-02-15 09:51

Власти Канады впервые предоставят Украине вооружение для помощи в сдерживании российской агрессии. 

"Канада глубоко обеспокоена скоплением Россией войск вблизи Украины, что представляет серьезную угрозу международному порядку, основанному на правилах.

После общения с нашими украинскими партнерами, в том числе во время моего недавнего визита в Украину, Канада одобрила предоставление оборонного оружия для помощи Украине в защите суверенитета и территориальной целостности", - заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Укринформ.

 По ее словам, вместе с союзниками Канада продолжит поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии.

В оборонном ведомстве уточнили, что Канада бесплатно передаст ВСУ "автоматы, пистолеты, карабины, 1,5 млн патронов, снайперские винтовки и другое оснащение". В общей сложности в Украину прибудет вооружение более чем на 7 млн ​​дол.

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