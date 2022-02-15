Политика Путин: Россия готова продолжить транзит газа через Украину, но есть условия

2022-02-15 20:00

Президент РФ отметил, что страна рассматривает продление контракта после 2024 года.

Российская Федерация готова продолжить транзит газа через Украину после 2024 года, но для этого есть несколько условий.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Мы готовы продолжить поставки газа через Украину даже после 2024 года, когда заканчивается действующий контракт на транзит через эту страну. Конечно, если на это будет спрос со стороны европейских импортеров и это будет рентабельно. А сама газотранспортная система Украины будет находиться в исправном техническом состоянии", - отметил Путин.

Напомним, что российский "Газпром" не заказал дополнительную транзитную мощность через Украину в ходе сессии бронирование газотранспортных мощностей на март. Текущая заявка на транзит российского газа через Украину составляет 58,62 млн кубометров.