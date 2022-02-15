Политика В НАТО отреагировали на заявление РФ об отводе войск от границ Украины

2022-02-15 20:20

В Организации Североатлантического договора (НАТО) пока не увидели признаков отвода отдельных частей военных подразделений РФ от границы Украины в постоянные места дислокации.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

«В настоящее время мы не видели ни одной деэскалации на месте, не видели никаких признаков уменьшения военного присутствия России на границах с Украиной.

Но мы продолжим отслеживать и внимательно следить за тем, что делает Россия», — заявил Столтенберг.

По его словам, сигналы о готовности Москвы продолжать принимать участие в дипломатических усилиях создают определенную почву для осторожного оптимизма.

Вместе с тем, Альянс и в дальнейшем будет следить внимательно за развитием ситуации на границах, и будет ли это иметь какое-то влияние на настоящую деэскалация военного наращивания России возле Украины.

Генсек НАТО отметил, что с весны 2021 года РФ перемещает силы по кругу, что не является настоящей деэскалацией.

Он отметил, что также наблюдалась ситуация, когда Россия перемещала на позиции боеспособные войска с большим количество тяжелого вооружения, но потом забирает большинство военных, но оставляет технику.

«А потом они могут очень быстро укрепить и вернуть всех военных снова обратно при необходимости», — выразил предположение Столтенберг.

Представитель Альянса напомнил, что НАТО призывает Россию к деэскалации и отводу войск от границы, поскольку военное наращивание вокруг Украины является беспрецедентным.

«Со всеми этими (вооруженными, — ред.) силами, всеми этими возможностями на месте Россия может осуществить вторжение в Украину с очень малым или вообще без времени на предупреждение», — считает.

По его словам, Альянс продолжает следить за ситуацией.

Как мы уже сообщали, президент РФ Владимир Путин сообщил, что США и НАТО в своих письменных ответах по «гарантиям безопасности» проигнорировали озабоченность со стороны РФ. Россия не увидела учета трех ключевых требований по «гарантиям».