Политика Байден готовит обращение по поводу угрозы полномасштабного наступления РФ на Украину

2022-02-15 20:30

Байден доложит о ситуации на российско-украинском приграничье.

Американский президент Джо Байден выступит в Белом доме в 22:30 по киевскому времени по поводу угрозы полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом пишет Bloomberg.

Байден доложит о ситуации в отношениях между Россией и Украиной.

Президент "повторит, что США остаются открытыми к дипломатическим контактам на самом высоком уровне и опираются на многочисленные дипломатические возможности, которые союзники и партнеры Америки предлагают РФ в последние месяцы".

"Соединенные Штаты, как и раньше, считают, что дипломатия и деэскалация – лучший путь вперед, однако готовы к любому сценарию", – цитирует агентство пресс-релиз Администрации.

Угроза нападения РФ

В настоящее время Россия сосредоточила более 100 тысяч военных вокруг Украины, которые, как считает Запад, она может привлечь к полномасштабному наступлению в феврале.

15 февраля сразу ряд британских СМИ со ссылкой на анонимные источники в разведке писали, что, вероятно, атака РФ начнется в 03:00 по киевскому времени с ракетных ударов.

В то же время в России утверждают о якобы отведении сил в места постоянной дислокации, хотя ни в НАТО, ни независимые эксперты это не подтверждают.

По данным CIT, занимавшейся расследованием сбитого МН17, Кремль наоборот перебросил дополнительные войска; техника двигается в сторону украинской границы.