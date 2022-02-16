Политика В случае признания так называемых "ЛДНР" Россию ждут новый пакет санкций

2022-02-16 13:12

Евросоюз расширит пакет санкций против России, если она признает так называемые "ЛДНР".

"Резолюция Госдумы России о признании так называемых "ЛДНР" "суверенными государствами" противоречит международному праву. Если Россия будет двигаться в этом направлении, ЕС должен действовать и вводить санкции", - заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

С аналогичным заявлением выступили также главы МИД Литвы и Эстонии.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан, в свою очередь, назвал планы России признать "ЛДНР" наступлением на Украину без оружия.

"Это (признание Россией "ЛДНР") стало бы неприемлемой ситуацией, нападением без оружия и разрушением территориальной целостности Украины", - подчеркнул он и отметил, что перед мировым сообществом сегодня стоит первоочередная задача - остановить эскалацию конфликта вокруг Украины.

Напомним, накануне Госдума России приняла постановление о направлении президенту страны обращения о признании самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".