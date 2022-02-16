Политика Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что угроза российского вторжения не миновала

2022-02-16 14:11

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что российское вторжение в Украину возможно в течение текущей недели. 

По его словам, Путин заложил все необходимое для совершения акта агрессии против Украины. В этом контексте Блинкен  вспомнил о стотысячной российской армии у границы, а также военные учениях в соседней Беларуси.

"Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если мы посмотрим на то, что происходит с размещением российских войск в районах вокруг Украины", - сказал Блинкен.

Блинкен также ответил на вопрос о возможном визите Джо Байдена в Киев, о чем его раньше просил Владимир Зеленский.

"Президент Байден сейчас очень занят дипломатией", - отметил глава Госдепа, после чего начал перечислять недавние дипломатические контакты президента США.

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Политика

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В случае признания так называемых "ЛДНР" Россию ждут новый пакет санкций 2022-02-16 13:12
видео Сегодня - День единения. Зеленский открыл телемарафон своим обращением 2022-02-16 10:12
Вашингтон создал оперативную группу для ответных действий США на случай вторжения России 2022-02-16 09:41