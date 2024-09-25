Политика Блинкен: Для мира в Украине нужно остановить сотрудничество рф с Ираном, КНДР и Китаем

2024-09-25 20:48

Госсекретарь США подчеркнул, что западные лидеры должны отреагировать на военные поставки России со стороны ее "друзей"

Для достижения мира в Украине западным союзникам следует остановить военное сотрудничество России с Китаем, Ираном и Северной Кореей. Об этом на заседании Совбеза ООН заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

"Есть два немедленных и взаимосвязанных шага, которые мы должны сделать. Во-первых, мы должны ответить на растущее сотрудничество России с Северной Кореей и Ираном", – сказал он.

Госсекретарь США напомнил, что Иран продолжает поставлять Москве беспилотники, а также построил завод по их производству на российской территории. Кроме того, всего несколько недель назад Иран передал России сотни баллистических ракет малой дальности.

Северная Корея также снабжает Россию оружием и боеприпасами, в том числе ракетно-пусковыми установками и миллионами артиллерийских снарядов, подчеркнул Блинкен.

"Данные действия Ирана, Северной Кореи и России нарушили многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН, за которые проголосовала РФ и как постоянный член несет особую ответственность за их выполнение", – заявил госсекретарь США.