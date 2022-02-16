Политика Президент Евросовета хочет провести конференцию доноров в поддержку Украины

2022-02-16 18:40

В среду, 16 февраля, на заседании Европарламента в Страсбурге, глава Европейского Совета Шарль Мишель предложил провести конференцию доноров по повышению финансовой устойчивости Украины, учитывая напряженную ситуацию на границах.

Об этом пишет «Европейская правда».

«В тесном сотрудничестве с Украиной и ЕС хотел бы инициировать конференцию доноров для поддержки финансовой стабильности Украины и реформ», — сказал глава Евросовета.

Шарль Мишель добавил, что Россия продолжать вести «агрессивную политику» по отношению Украины.

«Российские власти не раз повторяли, что не имеют агрессивных намерений относительно этого суверенного государства, несмотря на то, что уже (отобрала) его часть. Окружение Украины военными силами в масштабах, не виденных до сих пор, усматривается исключительно как агрессивное и угрожающее поведение», - объяснил Мишель.