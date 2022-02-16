Политика За кибератаками на Украину стоят российские спецслужбы - СБУ

2022-02-16 17:40

Работа СБУ по вопросам обеспечения кибербезопасности продолжается в четырех основных направлениях.

Начальник департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илья Витюк заявил на брифинге, что кибератака на госресурсы Украины была осуществлена иностранными спецслужбами, вероятно, российскими,

Он отметил, что работа СБУ по вопросам обеспечения кибербезопасности продолжается в четырех основных направлениях:

- наработка соответствующих законодательных инициатив, изменений в нормативно-правовые акты, которые обеспечат своевременное реагирование и защищенность объектов критической информационной инфраструктуры

- предупредительные меры, которые осуществляются в рамках контрразведывательной деятельности СБУ

- локализация и ликвидации последствий кибератак

- расследование кибератак.

По словам Витюка, сейчас идет работа в рамках уголовного производства совместно с Офисом генпрокурора Украины по факту создания специальными разведывательными органами иностранных спецслужб преступной организации для совершения несанкционированного вмешательства в компьютерных и информационно-телекоммуникационных систем органов государственной власти, других организаций и учреждений, совершение диверсии, сбора разведывательных данных и других преступлений.

Как отметил начальник департамента кибербезопасности, еще рано говорить о конкретных исполнителях, поскольку в таких преступлениях их установление - это довольно длительная работа.

По его словам, стоимость этой атаки достигает миллионов долларов.

"Не может отдельный хакер или группа хакеров позволить себе расходы таких средств, чтобы потом не получить какой-то материальной выгоды. Такие атаки всегда проводят государства через свои спецслужбы или через созданные ими хакерские преступные объединения. Поэтому мы четко видим здесь след иностранных спецслужб", - заявил он.

Отмечается, что СБУ также видят признаки схожести атак, которые произошли вчера и сегодня, с теми атаками, которые были 13-14 января.

"Методика разная, но мы видим сходство инфраструктуры, которая использовалась злоумышленниками и можем сегодня предварительно говорить, что эти атаки могут быть связаны. На сегодня единственной страной, которая заинтересована в таких имиджевых ударах по Украине, является Россия. Но это будет установлено в рамках соответствующего расследования", - пояснил Витюк.

По словам начальника Департамента киберполиции Нацполиции Юрия Выходца, уголовное производство начато по статьям 361 УКУ -Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи и 363 (1) УКУ - Препятствование работе электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи путем массового распространения сообщений электросвязи.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, вчерашняя DDоS-атака на банки и госсайты была самой масштабной в историии Украины.