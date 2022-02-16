В Беларуси обнаружены новые точки концентрации российской техники

Военных перебросили поближе к границе.
Обнаружены новые точки концентрации российской техники. Теперь данные спутникового наблюдения регистрируют скопление техники в Брагинском районе около деревни Волоховщина.
Эти данные подтверждаются и наблюдениями местных жителей, пишет "Флагшток".
"Техники приехало до черта. От знакомых узнал, что катается техника с номерами регионов 50, 37 и 21. Это то, что встречалось. Говорят, что сидят в н.п. Волоховщина, Комарин, Карловка, Жары (возможно, оба поселка), Гдень.
Слышал, что технику пускали через КПП в заповедник. КПП находится на кольце рядом с заправкой".
Концентрация военной техники РФ на юге Гомельской области в последние дни вызвало обеспокоенность Украины и мирового сообщества.