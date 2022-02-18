Политика Сенат США принял резолюцию о поддержке Украины, Байдену придется решить вопрос с Путиным

2022-02-18 10:45

Сенат США единогласно проголосовал за непреклонную поддержку независимой Украины и осуждение российской военной агрессии.

Как сообщает Associated Press, резолюция не имеет силы закона, но официально заявляет о "непреклонной поддержке США безопасной, демократической и независимой Украины" и "осуждает наращивание российской военной силы" на границе с Украиной.

Голосование прошло без возражений или формального поименного голосования.

"Этот Конгресс единый в своей поддержке независимости и суверенитета Украины", – сказал сенатор Роб Портман, штат Огайо.

Документ призывает президента Джо Байдена заставить правительство США исчерпать все имеющиеся инструменты, чтобы наложить "значительные расходы" на Россию и "восстановить мир в Европе".

Всю неделю сенаторы пытались отреагировать на рост напряженности в регионе, многие из них стремились пойти еще дальше, наложив санкции в отношении президента России Владимира Путина, влияющие на российскую экономику.

Однако на фоне дипломатических усилий сенаторы воздержались от принятия санкционных мер, полагаясь на стратегию Белого дома.

В окончательном тексте говорится, что резолюция не должна толковаться как разрешение на применение военной силы против России или на введение вооруженных сил США в Украину.

Авторами резолюции выступили представители обеих партий – сенаторы Роб Портман, Джин Шахин, Дик Дурбин, Джон Корнин, Джеймс Риш и Боб Менендес.