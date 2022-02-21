Экономика Газпром снова резко снизил объемы транзита голубого топлива через территорию Украины

2022-02-21 08:24

Российский монополист Газпром в очередной раз уменьшил объем суточного транзита через территорию Украины.

Как сообщает Интерфакс, загрузка украинского газотранспортного направления сейчас более чем в два раза ниже уровня бронирования по долгосрочному контракту – 109 млн куб. м в сутки.

Из экспортных газопроводов Газпром сейчас приоритетно загружает Северный поток (170 млн куб. м в сутки), затем идет загрузка украинского газотранспортного направления. Газопроводу Ямал-Европа в этом отношении остается замыкающая или балансирующая роль. Прямой поток по магистрали прекратился 21 декабря.

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы по итогам газовых суток 16 февраля (на утро четверга) опустился до 32,01%. Это на 12,3% ниже среднего уровня за последние пять лет, свидетельствуют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. За первые 16 дней февраля расход газа из ПХГ на треть превышает средний уровень за последние пять лет.

Поступление газа с терминалов СПГ в газотранспортную систему Европы в феврале 2022 года растет в два раза по отношению к уровню февраля прошлого года. Средний уровень использования мощностей регазификационных терминалов на этой неделе составляет 65%.

Цена газа с поставкой на пятницу на эталонной торговой площадке Европы, хабе TTF в Нидерландах составляет $876 за тысячу кубометров при цене $903 в среднем с начала февраля.