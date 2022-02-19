Политика В оккупированном Луганске прогремело два взрыва, предположительно поврежден газопровод

2022-02-19 00:09

На территории оккупированного Россией Луганска вечером 18 февраля с небольшим интервалом произошло два мощных взрыва.

Известно, что первый взрыв произошел в пригороде Луганска - Вергунке. В соцсетях пишут, что это предположительно горит газопровод.

Второй взрыв произошел недалеко от Каменобородского района города, что там взорвалось, пока что неизвестно. Однако местные жители сообщили, что предположительно взлетела на воздух газовая заправка.

Информация о пострадавших, на данный момент, отсутствует. Будем следить за развитием событий.

Тем временем Telegram-канал "Украина сейчас" сообщает, что взрыв спровоцировал пожар на заправке.