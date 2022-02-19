Политика Байден уверен, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину

2022-02-19 00:25

РФ попытается осуществить вторжение в ближайшие дни.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

Об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.

Президент США подчеркнул, что факты свидетельствуют об окружении Украины российскими войсками от территории Беларуси, далее вдоль российско-украинской границы до Черного моря на югк. В частности, речь идет о более 150 тысячах российских военных.

"У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни", - подчеркнул Байден.

Он выразил убеждение, что россияне попытаются направленно ударить по Киеву.

Кроме того, президент США уверен, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.

"По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение", - подчеркнул Байден.