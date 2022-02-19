Байден уверен, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину

РФ попытается осуществить вторжение в ближайшие дни.
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.
Об этом Байден сказал во время обращения относительно ситуации на границах России и Украины.
Президент США подчеркнул, что факты свидетельствуют об окружении Украины российскими войсками от территории Беларуси, далее вдоль российско-украинской границы до Черного моря на югк. В частности, речь идет о более 150 тысячах российских военных.
"У нас есть основание верить, что российские силы планируют попытаться атаковать Украину в ближайшую неделю - в ближайшие дни", - подчеркнул Байден.
Он выразил убеждение, что россияне попытаются направленно ударить по Киеву.
Кроме того, президент США уверен, что президент РФ Владимир Путин принял решение осуществить дальнейшее вторжение в Украину.
"По состоянию на данный момент я убежден, что он принял решение", - подчеркнул Байден.