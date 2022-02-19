Политика Мы воспользуемся этим шансом: у Зеленского отреагировали на новое заявление Байдена

2022-02-19 12:32

 

Украина отреагировала на заявление Байдена о том, что, по его мнению, решение президента РФ о нападении на нашу страну уже принято, заявив, что власти намерены идти дипломатическим путем.

Об этом, в субботу, 19 февраля рассказал Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии CNN.

По его словам, с уверенностью невозможно сказать, что именно происходит в мыслях президента РФ, однако позиция Байдена “несомненно, основывается на информации от разведывательного сообщества и не встает вопрос: соглашаться или не соглашаться с заявлениями”.

Но, в то же время, Подоляк подчеркнул важность другого смысла в словах президента США.

“Он подтвердил, что шанс для дипломатии все же есть. И мы воспользуемся этим шансом", - резюмировал он.

Напомним, в ночь на субботу, 19 февраля, президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден выступил с речью о российской агрессии против Украины. На брифинге он заявил, что Россия заплатит жестокую цену в случае вторжения в Украину.

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Мы воспользуемся этим шансом: у Зеленского отреагировали на новое заявление Байдена 2022-02-19 12:32