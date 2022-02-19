Политика Полный пакет санкций ЕС против России готов, – Боррель

2022-02-19 13:30

 

В случае агрессии РФ Боррель пообещал немедленно созвать Совет по иностранным делам и предложить пакет санкций

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что, несмотря на осложнившуюся военную обстановку на линии разграничения на востоке Украины, в Евросоюзе всё ещё продолжают верить в дипломатию.

"Начались обстрелы. Сильные обстрелы, бомбежки, дезинформационные кампании. Мы по-прежнему верим в дипломатический процесс и сосредоточим все наши усилия на дипломатической деятельности", - сказал глава дипломатии ЕС журналистам перед началом саммита Европейский союз - Африканский союз в четверг в Брюсселе.

Но, с другой стороны, продолжил Боррель, "мы уже подготовили полный пакет санкций".

"Мы работаем над этим. Я поддерживал связь с Соединенными Штатами, со всеми нашими странами-единомышленниками при технической поддержке (Евро)комиссии. У нас подготовлен очень жесткий пакет", - сообщил глава европейской дипломатии, отметив, что готов, как только это станет необходимым, представить данный пакет Совету ЕС, принимающему решения по ограничительным мерам.

"Если будет агрессия, я немедленно созову Совет по иностранным делам, чтобы предложить пакет санкций. И я уверен, при том, что требуется единогласие, совет их утвердит", - объявил Боррель.

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