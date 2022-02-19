Путин принял решение атаковать Украину — Байден
2022-02-19 11:45
Лидер Соединенных Штатов второй раз на этой неделе обратился к нации касательно ситуации в Украине и заявил, что у него есть основания думать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
Президент США Джо Байден второй раз за прошедшую неделю обратился к нации комментируя ситуацию, которая складывается в Украине на фоне агрессии России и наращивания российских войск на украинских границах. Выступление президента транслировалось на сайте Белого дома.
Перед тем, как выступить с обращением по Украине, Байден провел телефонные переговоры с руководителями ведущих государств НАТО, руководством Альянса и Европейского Союза.
Основные тезисы выступления американского президента:
- США со своими союзниками в Европе и НАТО едины, как никогда.
- США не будет отправлять в Украину военных, но предоставит вооружение и гумпомощь.
- Есть причина считать, что Россия нападет в ближайшую неделю, ближайшие дни. У РФ есть планы и по Киеву.
- Путин намерен вторгнуться. Но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь.
- Если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова, она закроет двери для дипломатии. Еще не поздно России выбрать дипломатический путь.
- В последние дни мы видим массовое нарушение режима прекращения огня российскими наемниками на Донбассе. К примеру, обстрел детского сада вчера, в котором Россия обвинила Украину.
- Российская общественность получает все больше дезинформации, включая заявления поддерживаемых Россией сепаратистов о том, что Украина планирует массированную атаку в Донбассе.
- Это противоречит элементарной логике — верить, что украинцы выберут этот момент, когда 150000 военных собрано вокруг их границ, для эскалации многолетнего конфликта.
- Российские медиа также распространяют безосновательные обвинения о "геноциде" на Донбассе.
- Это все цель создать фальшивое оправдание для нападения на Украину. Об этом США с союзниками предупреждают уже несколько недель.
- Украинцы продемонстрировали сдержанность и возможность принимать решения. Войска России размещены практически по всей границе Украины.
- Решение Зеленского лететь в Мюнхен для наработки дипломатического решения может не быть мудрым выбором — но решать ему.
- Путин хочет убедить мир, что он может изменить расклад сил в Европе, но на самом деле он этого сделать не может.