Политика Путин принял решение атаковать Украину — Байден

2022-02-19 11:45

 

Лидер Соединенных Штатов второй раз на этой неделе обратился к нации касательно ситуации в Украине и заявил, что у него есть основания думать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Президент США Джо Байден второй раз за прошедшую неделю обратился к нации комментируя ситуацию, которая складывается в Украине на фоне агрессии России и наращивания российских войск на украинских границах. Выступление президента транслировалось на сайте Белого дома.

Перед тем, как выступить с обращением по Украине, Байден провел телефонные переговоры с руководителями ведущих государств НАТО, руководством Альянса и Европейского Союза.

Основные тезисы выступления американского президента:

  • США со своими союзниками в Европе и НАТО едины, как никогда.
  • США не будет отправлять в Украину военных, но предоставит вооружение и гумпомощь.
  • Есть причина считать, что Россия нападет в ближайшую неделю, ближайшие дни. У РФ есть планы и по Киеву.
  • Путин намерен вторгнуться. Но пока он этого не сделал, всегда есть дипломатический путь.
  • Если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова, она закроет двери для дипломатии. Еще не поздно России выбрать дипломатический путь.
  • В последние дни мы видим массовое нарушение режима прекращения огня российскими наемниками на Донбассе. К примеру, обстрел детского сада вчера, в котором Россия обвинила Украину.
  • Российская общественность получает все больше дезинформации, включая заявления поддерживаемых Россией сепаратистов о том, что Украина планирует массированную атаку в Донбассе.
  • Это противоречит элементарной логике — верить, что украинцы выберут этот момент, когда 150000 военных собрано вокруг их границ, для эскалации многолетнего конфликта.
  • Российские медиа также распространяют безосновательные обвинения о "геноциде" на Донбассе.
  • Это все цель создать фальшивое оправдание для нападения на Украину. Об этом США с союзниками предупреждают уже несколько недель.
  • Украинцы продемонстрировали сдержанность и возможность принимать решения. Войска России размещены практически по всей границе Украины.
  • Решение Зеленского лететь в Мюнхен для наработки дипломатического решения может не быть мудрым выбором — но решать ему.
  • Путин хочет убедить мир, что он может изменить расклад сил в Европе, но на самом деле он этого сделать не может.
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