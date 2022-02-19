Политика Путин принял решение атаковать Украину — Байден

2022-02-19 11:45

Лидер Соединенных Штатов второй раз на этой неделе обратился к нации касательно ситуации в Украине и заявил, что у него есть основания думать, что Путин уже принял решение о вторжении в Украину.

Президент США Джо Байден второй раз за прошедшую неделю обратился к нации комментируя ситуацию, которая складывается в Украине на фоне агрессии России и наращивания российских войск на украинских границах. Выступление президента транслировалось на сайте Белого дома.

Перед тем, как выступить с обращением по Украине, Байден провел телефонные переговоры с руководителями ведущих государств НАТО, руководством Альянса и Европейского Союза.

Основные тезисы выступления американского президента: