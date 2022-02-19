Политика Новый виток гибридной войны: в СБУ сделали заявление по поводу событий на Донбассе

2022-02-19 15:30

Обострение ситуации на Донбассе впервые за долгое время, является ничем иным, как очередным витком гибридной войны против Украины.

Об этом заявила Служба безопасности Украины.

Отмечается, что российские агрессоры способны пойти на любые провокации, чтобы еще раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации.

"Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются сплошным фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме, чтобы не допустить дальнейших провокаций, совершения террористических актов, диверсий и других попыток расшатать ситуацию изнутри. Кроме того, отмечается, что Украина готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации.

"Призываем соотечественников как в мирных городах и селах, так и на оккупированной территории Украины: сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике и никаким провокациям!", – резюмировали в Службе безопасности Украины.