Политика Сутки в холодных автобусах: беженцы застряли между РФ и Донбассом

2022-02-19 17:00

Эвакуация жителей "ДНР" и "ЛНР", которую внезапно объявили в пятницу, 18 февраля, идет, мягко говоря, не так гладко, как анонсировали "главы" непризнанных "республик".

Так, Денис Пушилин заявлял, что людям организуют быстрый пропуск через границу, их также быстро разместят в РФ, чтобы они переждали обострение.

Эвакуироваться призывали женщин, детей и пожилых людей. В "ЛДНР" озвучивали гигантское количество людей, которое планируют вывезти в РФ, 700 тысяч человек.

Однако уже с утра, субботы, 19 февраля, стало понятно, что в реальности процесс эвакуации идет не так, как заявлялось. Хотя в "республиках" сообщили, что со вчерашнего дня в РФ выехали 30 тыс. человек, далеко не все, кто ехал в автобусах, смог добраться до пункта назначения.

Корреспондентка "Новой газеты" Елена Романова описала ситуацию, которая сложилась с теми, кто должен был заехать в РФ через Таганрог. Они застряли в Углегорске (недалеко от Дебальцево).

"Дети замерзают. Это Дебальцево, Углегорск... Один автобус заглох где-то в полях - кончился бензин, люди переживают за близких", - написала Романова.

Это не единичный случай. В холодных автобусах всю ночь провели сотни беженцев в поселке Красный Десант под Ростовом.

Те, кто все-таки добрался на эвакуационных автобусах до Ростова, рассказывают, что они сутки сидят в холодном транспорте с ночи. Никто нигде их не размещает.

Со слов пассажирок, одного из таких автобусов, эвакуироваться решили после слов Пушилина о том, что нужно срочно выезжать. Женщина взяла дочь, внука и поехала.

В итоге в автобусах много женщин и детей, у которых нет ни еды, ни доступа к туалетам. Связь с родными, которые остались в Донецке, также есть не у всех.

Многие люди возмущаются, что в реальности эвакуация оказалась вовсе не такой, как обещал "глава" "ДНР" Денис Пушилин. Осложняется все тем, что въезд из РФ в "республики" закрыт.

По словам Пушилина, людей также организованно привезут обратно, когда ситуация наладится... Многие пассажиры застрявших автобусов возмущаются и говорят, что лучше бы возможное обострение "пересидели в подвалах".