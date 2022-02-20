Политика Будут взрывать жилые дома: разведка сообщила о прибытии в Донецк "вагнеровцев"

2022-02-20 13:00

В связи с обострением ситуации на линии разграничения разные источники сообщают о подготовке оккупантами ряда провокаций.

Об этом пишет пресс-служба Оперативно-тактической группировки “Восток”.

“Так, по данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения “вагнеровцев”, которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации”, – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что военнослужащие воинских частей из состава ОТГ “Восток” не планировали и не планируют совершение наступления или иных действий на временно оккупированной территории.

Отмечается, что деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение ними оружия происходит только при возникновении угрозы жизни или здоровью украинских военных и мирных жителей.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время на Донбассе высока вероятность провокаций, которые могут повлечь человеческие жертвы. Это могут быть взрывы автобусов с людьми и и жилых домов.