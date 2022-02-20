Политика Блинкен уточнил дату встречи с Лавровым. И назвал условие

2022-02-20 13:30

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым 24 февраля. Но это произойдет при условии, если не будет российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в эфире телеканала "Дождь".

"У нас запланирована встреча 24-го числа, в конце следующей недели в Европе. Но как я сказал министру Лаврову в своем письме в ответ, это предполагает, что за это время Россия не нападет на Украину", - сказал Блинкен.

Предварительная дата встречи

Отметим, ранее в Белом доме уже анонсировали встречу Блинкена с Лавровым. Впрочем, тогда речь шла о другой дате - 23 февраля.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров 15 февраля провели телефонный разговор, ставший вторым контактом глав внешнеполитических ведомств двух стран за неделю.

Добавим, ранее Блинкен заявил, что обострение на Донбассе, которое длится третий день, является частью российского плана по созданию провокаций. В частности, они могут быть использованы в качестве повода для вторжения в Украину.