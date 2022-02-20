Политика ЕС готовит санкции против Беларуси в случаи участия в «атаке» на Украину

2022-02-20 14:30

Евросоюз сообщает о готовности ввести санкции в отношении Беларуси на случай ее участия в вооруженной агрессии против Украины.

Как пишет издание, Европейский Союз активно работает над новым пакетом санкций против Беларуси, которые включат в себе экономические последствия. Чиновник из ЕС рассказал, что на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам 21 февраля решение о новых санкциях против режима Александра Лукашенко не ожидается.

«Да, мы рассматриваем санкции против Беларуси, если она будет участвовать в атаке против Украины», - заявил он.

Также он добавил, что в 2020 году Евросоюз ввел санкции против Лукашенко за «не легитимные» выборы президента Беларуси, принудительную посадку самолета Ryanair, искусственный мигрантский кризис против Европы, а также преступные действия в отношении граждан Беларуси.