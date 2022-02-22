Политика Глава Еврокомиссии пригрозила отрезать Москву от международных рынков

2022-02-22 09:44

Евросоюз применит мощнейший рычаг воздействия на Россию из тех, что есть, в случае вторжения в Украину. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкому телеканалу ARD.

По ее словам, страну отрежут от международных финансовых рынков и она будет лишена доступа к основным экспортным товарам.

"Финансовые санкции будут означать, что Россия будет практически отрезана от международных финансовых рынков", - отметила фон дер Ляйен.

Она уточнила, что недоступными для России станут все производимые в Европе товары, которые срочно нужны России для модернизации и диверсификации экономики.

Она добавила, что в России все еще есть шанс перейти к дипломатии, и окно для переговоров все еще открыто.

"Переход к санкциям является настолько масштабным и последовательным, что мы знаем, что всегда должны давать России шанс вернуться к дипломатии и столу переговоров. Это окно все еще открыто", - сказала председатель Европейской комиссии.

 

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Глава Еврокомиссии пригрозила отрезать Москву от международных рынков 2022-02-22 09:44