Политика Байден, Макрон и Путин проведут переговоры в Париже - принято важное для Украины решение

2022-02-21 09:15

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил Джо Байдену и рВладимиру Путину провести саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе.

Обе стороны поддержали идею и приняли предложение Макрона встретиться во Франции. Об этом в понедельник, 21 февраля, сообщила пресс-служба Елисейского дворца.

"Президент предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем со всеми заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин приняли принцип такого саммита", - сказано в сообщении.

Повестка саммита должна быть подготовлена госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым во время их встречи 24 февраля.

Отмечается, что саммит пройдет только в том случае, "если Россия не вторгнется в Украину".

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