Политика Россия находится на пороге вторжения в Украину, - Госсекретарь США Энтони Блинкен

2022-02-21 13:13

Госсекретарь США заявил, что все признаки указывают на то, что Россия находится на пороге вторжения в Украину, сообщает Голос Америки.

Энтони Блинкен также пообещал, что Белый дом до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

"Все, что мы видим, говорит о том, что это очень серьезно, что мы на грани вторжения. Мы будем делать все возможное, чтобы предотвратить, как до этого дойдет", – сказал Блинкен.

Он добавил, что Запад все равно готов к тому, что Москва решится на военное вторжение.

"Пока танки на самом деле не поедут, а самолеты не полетят, мы будем использовать каждую возможность и каждую минуту, что мы имеем, чтобы понять, можно ли отговорить президента Путина от дальнейших действий в этом направлении", – отметил он.

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Украина не может вести военных действий против жителей Донбасса, - секретарь СНБО Алексей Данилов 2022-02-21 14:16