Политика В РФ заявили, что вывезли с Донбасса уже более 60 тысяч человек

2022-02-21 15:15

Врио главы МЧС РФ Александр Чуприян заявил, что границу с РФ перешли более 61 тыс. жителей ОРДЛО. Об этом сообщает Интерфакс.

"По результатам работы за ночь количество людей, прибывших из двух соседних областей Украины, увеличилось до 61 тыс. человек", - сказал Чуприян.

По его словам, за сутки в другие субъекты РФ отправились девять железнодорожных составов.

Напомним, ранее сообщалось, что эвакуированные из ОРДЛО все еще в автобусах. Почти двое суток женщины с детьми и пожилые люди находились в неотапливаемых автобусах без еды и сна.

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В РФ заявили, что вывезли с Донбасса уже более 60 тысяч человек 2022-02-21 15:15
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