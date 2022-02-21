Политика Заявление ФСБ об обстреле пограничных нарядов РФ является провокацией, – Госпогранслужба

2022-02-21 15:46

Заявление ФСБ России об обстреле с территории Украины, в результате чего разрушено место несения службы пограничных нарядов РФ, – является провокацией.

"В частности, не указывается точное место, где это произошло, кроме как в 150 метрах от российско-украинской границы в пределах Ростовской области. Отметим, что Ростовская область граничит как с контролируемой украинскими властями территорией в пределах Луганской области, так и с неконтролируемым участком украинской границы, протяженность которой более 400 км", – сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что подразделения ГПСУ не получали от сотрудников ФСБ РФ информации о каких-либо нестандартных ситуациях.

"В то же время, отдельные источники, на которые ссылаются российские ресурсы, отмечают, что речь может идти о территории, расположенной рядом с неконтролируемым Украиной участка границы, в Неклиновском районе Ростовской области", - отметили в ГПСУ.