Политика «Все понимают последствия такого шага»: Кулеба прокомментировал планы Путина признать «Л/ДНР»

2022-02-21 20:00

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты заседания Совбеза РФ, на котором рассматривали возможность признания «Л/ДНР».

Комментарий министр написал в Twitter.

Он подчеркнул, что сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следит за действиями России, нацеленными на признание оккупированных территорий Донбасса.

«Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Другого пути нет», — говорится в заявлении.

Признание Россией «Л/ДНР»

21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить признание независимости самопровозглашенных «Л/ДНР» — об этом просили главари самих «республик». Все члены Совбеза высказались за признание, а Путин сказал, что решение примет сегодня.

Напомним, 16 февраля Путин уже принял к сведению обращение Госдумы РФ с призывом признать самопровозглашенные «Л/ДНР». В Кремле отметили, что признание «Л/ДНР» не соответствует Минским договоренностям, однако выдачу жителям оккупированного Донбасса российских паспортов нарушением «Минска» там не считают.

Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсуждения постановления Госдумы РФ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что призыв к признанию «Л/ДНР» нарушает Минские договоренности и подрывает процесс мирного урегулирования.