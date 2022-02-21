Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал результаты заседания Совбеза РФ, на котором рассматривали возможность признания «Л/ДНР».
Комментарий министр написал в Twitter.
Он подчеркнул, что сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следит за действиями России, нацеленными на признание оккупированных территорий Донбасса.
«Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Другого пути нет», — говорится в заявлении.
Признание Россией «Л/ДНР»
21 февраля президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить признание независимости самопровозглашенных «Л/ДНР» — об этом просили главари самих «республик». Все члены Совбеза высказались за признание, а Путин сказал, что решение примет сегодня.
Напомним, 16 февраля Путин уже принял к сведению обращение Госдумы РФ с призывом признать самопровозглашенные «Л/ДНР». В Кремле отметили, что признание «Л/ДНР» не соответствует Минским договоренностям, однако выдачу жителям оккупированного Донбасса российских паспортов нарушением «Минска» там не считают.
Украина официально обратилась в Совет Безопасности ООН с инициативой обсуждения постановления Госдумы РФ. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подчеркнул, что призыв к признанию «Л/ДНР» нарушает Минские договоренности и подрывает процесс мирного урегулирования.