В Кремле заявили, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заявил Шольцу и Макрону, что собирается подписать указ о признании независимости фейковых республик на оккупрованном Россией Донбассе.
Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов".
Стало известно, что Франция созывает заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине.
Напоминаем, что самозванные главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента РФ Владимира Путина признать "независимость" т.н. республик.