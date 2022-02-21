Политика Путин решил признать "независимость" "Л/ДНР"

2022-02-21 19:45

 

В Кремле заявили, что Владимир Путин в ходе телефонных переговоров заявил Шольцу и Макрону, что собирается подписать указ о признании независимости фейковых республик на оккупрованном Россией Донбассе.

Президент Франции и федеральный канцлер ФРГ "выразили разочарование таким развитием ситуации, вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов".

Стало известно, что Франция созывает заседание по безопасности в связи с ситуацией на Украине.

Напоминаем, что самозванные главы "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник призвали президента РФ Владимира Путина признать "независимость" т.н. республик.

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