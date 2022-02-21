Политика Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам, - Кремль

2022-02-21 20:40

Президент России Владимир Путин в ближайшее время выступит с обращением к россиянам. Сегодня он обещал принять решение о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время выступит с обращением. На данный момент других подробностей нет.

Напомним, сегодня после заседания Совета безопасности России Путин заявил, что примет решение о признании так называемых "ЛДНР".