Политика видео Путин заявил о признании группировок "ДНР" и "ЛНР"

2022-02-21 21:42

Ранее сегодня по этому поводу собрали заседание Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин принял решение о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

Россия официально признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом объявил президент РФ Владимир Путин во время телеобращения к россиянам в понедельник, 21 февраля.

Кроме того, пресс-служба Кремля сообщила, что Путин провел сегодня вечером телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе них российский лидер сообщил собеседникам о своем решении подписать указ о признании "ЛДНР".

В свою очередь Макрон и Шольц "выразили разочарование таким развитием".

"Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов", – добавили в Кремле.

Напомним, сегодня Путин проводил внеочередное заседание Совета безопасности РФ, на котором обсуждался вопрос Донбасса. Это было связано с обращением главарей "ЛДНР" о признании независимости "республик". Некоторые из выступавших на Совбезе РФ сразу предлагали включить "ЛДНР" в состав России.