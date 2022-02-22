Политика Канада введет жесткие экономические санкции против России

2022-02-22 15:46

Канада введет экономические санкции против России в связи с признанием независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

“Канада вместе с партнерами и союзниками будет жестко реагировать на это откровенное пренебрежение международным правом. Мы готовимся наложить за эти действия экономические санкции, которые будут отличаться от ранее подготовленных, для реагирования на возможное дальнейшее военное вторжение России в Украину”, - отметила Жоли.

По ее словам, Канада остается непреклонной в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

“Канада твердо осуждает признание президентом Путиным независимости неконтролируемых правительством территорий Донецкой и Луганской областей. Это очевидное нарушение Минских соглашений, Устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона”, - заявила министр.