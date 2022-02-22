Глава МИД Украины призвал оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР", поскольку от этого будет зависеть, как будет разворачиваться ситуация дальше.
Об этом он написал в Twitter.
"Столицы всего мира сейчас не спят, независимо от часовых поясов. Масштаб и порядок применения санкций финализируется.
Украина настаивает на следующем: дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как мир отреагирует сейчас. У России не должно быть сомнений, что мир не только говорит, но и движется к введению санкций", - написал Дмитрий Кулеба.
Напомним, вчера вечером Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР".