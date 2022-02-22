Политика Глава МИД Украины призвал оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР"

2022-02-22 10:11

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР", поскольку от этого будет зависеть, как будет разворачиваться ситуация дальше.

Об этом он написал в Twitter.

"Столицы всего мира сейчас не спят, независимо от часовых поясов. Масштаб и порядок применения санкций финализируется.

Украина настаивает на следующем: дальнейшие действия РФ будут зависеть от того, как мир отреагирует сейчас. У России не должно быть сомнений, что мир не только говорит, но и движется к введению санкций", - написал Дмитрий Кулеба.

Напомним, вчера вечером Путин объявил о признании "независимости" "ЛДНР".

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Глава МИД Украины призвал оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР" 2022-02-22 10:11
Глава Еврокомиссии пригрозила отрезать Москву от международных рынков 2022-02-22 09:44