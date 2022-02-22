Политика Германия останавливает сертификацию "Северного потока-2"

2022-02-22 17:20

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что дам поручение Минэкономики ФРГ по остановке сертификации "Северного потока-2". Его слова во время конференции цитирует DW.

По словам канцлера, его правительство примет решение о соответствующих мерах из-за российской агрессии против Украины.

"Правительство Германии временно останавливает сертификацию "Северного потока-2", – заявил Шольц, добавив, что в таких кризисных условиях газопровод не может быть запущен.

Через некоторое время издание Spiegel отметило, что процесс сертификации уже приостановлен.

Вчера президент России Владимир Путин официально признал "суверенитет" им же созданных и управляемых террористических военизированных группировок "ДНР" и "ЛНР". Формулирование подписанного текста имеют риски, которые может использовать Кремль для начала "оправданного" масштабного наступления на территорию Украины.