Политика Россия потеряет финал Лиги чемпионов-2022 – британский премьер Джонсон

2022-02-22 19:20

 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что у России отберут право проведения финала Лиги чемпионов 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Борис Джонсон сказал, что "у России нет шансов проводить футбольные турниры".

"Я считаю немыслимым, чтобы крупные международные футбольные турниры могли проходить в России после вторжения в суверенную страну", – заявил Премьер-министр Великобритании.

Это свидетельствует о том, что политик, вероятно, поддержит лишение агрессора права на проведение финала Лиги чемпионов.

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