Политика видео «Планируют полномасштабное вторжение». Столтенберг заявил, что войска РФ готовы к атаке

2022-02-22 21:20

 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает планировать полномасштабное вторжение в Украину, а войска РФ возле Украины и на оккупированных территориях готовы к атаке.

«Все указывает на то, что Россия продолжает планировать полномасштабную атаку на Украину. Мы видим продолжающееся военное наращивание. Они пообещали сделать шаг назад, но продолжили наращивание», — сказал Столтенберг на брифинге по результатам внеочередного экстренного заседания комиссии НАТО-Украина.

Он добавил, что НАТО видит, что количество войск увеличивается и они готовы к атаке.

«Это силы в боевой готовности, десятки тысяч боевых подразделений, но также все виды средств обеспечения: ракеты, боевая техника, боевые танки, дроны, системы радиоэлектронной борьбы, противовоздушная оборона, ракеты Искандер и широкий спектр различных военных возможностей», — подчеркнул Столтенберг.

Генсек добавил, что силы РФ могут атаковать без предупреждения, а сейчас возле украинских границ сосредоточено более 150 тысяч военных. Столтенберг отметил, что все это делает ситуацию очень опасной.

Накануне глава Кремля Владимира Путина выступил с обращением, в котором сообщил о признании РФ «независимости» так называемых «Л/ДНР» и поручил официально ввести войска в ОРДЛО для «поддержания мира» на территории псевдореспублик.

Ранее главари прокремлевских террористических организаций объявили на оккупированных территориях «всеобщую мобилизацию» и эвакуации части населения.

Это произошло на фоне спровоцированной РФ эскалации на Донбассе и угрозы вторжения российских войск на остальную территорию Украины.

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