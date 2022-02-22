Политика Российских дипломатов эвакуируют из Украины

2022-02-22 21:40

 

Россия решила эвакуировать своих дипломатов из Украины - это произойдет в ближайшее время.

Об этом говорится в заявлении МИД страны-агрессора.

Там утверждают, что с 2014 года российские посольство и консульства в Одессе, Львове и Харькове якобы неоднократно подвергались нападениям, а дипломаты получали угрозы.

"В сложившихся обстоятельствах наша первоочередная задача – позаботиться о российских дипломатах и сотрудниках Посольства и Генеральных консульств. Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине, которая будет реализована в самое ближайшее время", - сказано в сообщении.

Ранее сегодня стало известно, что российские генконсульства в Харькове и Львове прекратили свою работу.

Напомним, 21 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией. По словам Зеленского, он уже получил соответствующий запрос от Министерства иностранных дел.

Также стало известно, что МИД отзывает из Москвы временного поверенного в делах Украины в РФ.

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