Политика В украинском МИД призвали Евросоюз пообещать Украине будущее членство

2022-02-22 22:00

 

Евросоюз в нынешних условиях должен срочно пообещать Украине будущее членство в ЕС.

Об этом во вторник, 22 февраля, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинг.

По его словам, Европа в буквально смысле должна забрать к себе Украину.

«Вопрос номер один, я об этом четко заявил в Брюсселе. Я призвал Европейский союз безотлагательно предоставить Украине обещание будущего членства в ЕС. Это время пришло.

На фоне происходящего очевидно, что лучшее стратегическое решение, которое может принять Европа — это в буквальном смысле забрать Украину к себе», — отметил министр.

 

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